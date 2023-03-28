Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, 1 milyar TL’lik kaynak yaratılması içi bütçeden tasarruf yapılacağını ve bunların başında mahalli projeler olduğunu açıkladınız. Mahalli projeler derken hangi projeler ertelenecek? Belediyelerin geliştirdiği mi yoksa devletin yapmayı planladığı mı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Üstel’in yaptığı açıklamada bin civarı okulun yapı risk denetiminin yapıldığı belirtildi. Bu binaların ne kadarı sağlam tam rakam var mı? İnşallah en kısa sürede iyileştirme çalışmaları başlar.



Sn. Ziya Öztürkler, ülkemizde kurulan 2 bin civarı şirketin ortağı olan İsraillilerin yaklaşık 25 bin dönüm arazi satın aldıkları biliniyor. Bu kişilerin amacı ne olabilir? Bunu sorgulamanın artık zamanı gelmiştir herhalde.



Sn. Fehmi Oktay, önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar ve sıcaklık düşüşü olacağı tahmin ediliyor. Yani kış geri mi geliyor? Yoksa mevsimin son soğuk geçişi mi diyebiliriz?





Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa’nın tarihi yapılarının iyileştirme çalışmaları sürerken, Canbulat Kapısı’na sürekli olarak araçların takılması nedeniyle yok oluşunun önüne geçmek için Mağusa Belediyesi olarak bir çalışma yapmanızda fayda var….



Sn. Mehmet Adahan, Vadili Belediye başkanı olarak görev yaptığınız dönemde hazırlamış olduğunuz bölgenizi kalkındıracak projelerin tozlu raflarda kalmaması için yeni başkana çağrı yapmışsınız. İnşallah dikkate alınır.

