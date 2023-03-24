Mesajınız var

Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün Polatpaşa Lisesi’nin açılışında başlama vuruşunu yapmışsınız. Acaba gençliğinizde siz de Cumhurbaşkanı Tatar gibi goller atıyor muydunuz?





Sn. Hasan Taçoy, ülkemizde her geçen gün artan yaşlı nüfus nedeniyle yaşlı bakımevlerine ihtiyaç daha da artıyor. Bu konuda var olan devlet ve özel bakımevlerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Acaba yeni bakımevleri için teşvik mi yapılmalı, yoksa kapasiteler mi artırılmalı.





Sn. Fikri Ataoğlu, turizmde özellikle bu mevsimde ülkemizde bulunan İskandinav ve Avrupa ülkelerinden turistler çarşının ve esnafın yüzünü güldürüyor. Bu nedenle ülkeye 12 mevsim turist getirme çalışmaları desteklenmeli.



Sn. Raif İlker Buran, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yaptığınız açıklamada bölgemizin son yıllarda her yıl bir derece daha sıcak olduğunu söyleyerek bu konuda önlem alınması gerektiğine vurgu yaptınız. İnşallah bu serzenişiniz anlaşılır.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak ilerleyen günlerde hizmete girmesi beklenen yeni havalimanı için farklı bir çalışma yapıyor musunuz?



Sn. Mustafa Naimoğluları, bazı küçükbaş hayvancılar, son günlerde TÜK ambarlarından aldıkları arpalardan dolayı hayvanlarının zehirlendiğini iddia ediyorlar. Acaba bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Yoksa bilinçsiz kullanım sonucu yaşanan bir durum mu bu olay?

