Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün İskendurun ve Hatay’da yaptığınız temaslarda gördükleriniz herhalde sizi de dehşete düşürmüştür. Buralarda yaşananları yaşamamak için ülkemizde de adımlar atmak şart.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, İskele bölgesine Döveç Group tarafından yapılacak olan ortaokul binası ile İskele Bekirpaşa Lisesi’nin herhalde ortaokul bölümü oraya taşınacaktır. Umarız diğer bölgelerimize de böyle okul yapımı konusunda özel şirketlerden girişimler devam eder.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Değirmenlik bölgesindeki sağlık ocağının güvensiz olması nedeniyle bölgeye bir prefabrik sağlık merkezi kurulması kararı alınması çok yerinde. Değirmenlik Belediyesi’nin bunu yapacak gücü vardır elbette.





Sn. Fikri Ataoğlu, son günlerde gerek yeni havayolu şirketi kurulması, gerekse ülkeye turist getiren şirketlerin organizasyonlar için bir araya gelmeleri konusunda yaşanan gelişmeler, 2023 yazının bereketli olacağını gösteriyor. Hayırlısı olsun.





Sn. Fırat Ataser, bölgenizde alt yapı çalışmaları konusunda oldukça aktif bir şekilde çalışmalar yapılıyormuş. Yapımı devam eden çift şerit yolun bitmesiyle herhalde ülkenin yeni parlayan yıldızı Lapta-Alsancak bölgesi olacaktır.





Sn. Fehmi Oktay, dün sabah BRT ekranlarında sizi görenler hasta olduğunuzu düşündü. Hem sesiniz bozuk hem de haliniz yokmuş gibiydiniz. Umarız kötü bir durum yoktur.

