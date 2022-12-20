Sn. Ersin Tatar, ‘Üç Devlet Bir Millet’ basın toplantısında yapılan açıklamalara göre ilerleyen günlerde Azerbaycan’ın KKTC’yi resmen tanıması ve ekonomik işbirliği söz konusu olacak. İnşallah bir geri adım atma olmaz.



Sn. Alişan Şan, memur ve emekliler 13. Maaş beklentisi içinde. Acaba bu hafta sonuna kadar 13. Maaş ödemesi yapılması emri verilecek mi? Yoksa seçim yasaklarına girmemek adına seçimlerin ertesine mi ödeme yapılacak diye soruyorlar.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz Pazar günü eşinizle birlikte güzel havayı değerlendirerek kuzey sahil şeridinde bir gezi yaparak, güzel bir balık keyfi yapmışsınız. Afiyet olsun… Bu arada hangi balığı tercih ettiniz?



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, özellikle ilkokullarda neredeyse her sınıfta birkaç öğrenci nezle – grip nedeniyle hasta evinde yatıyormuş. Anlaşılan o ki pandemi sonrasında virüslerle mücadele daha da zorlaştı.



Sn. Ali Karavezirler, hafta sonu yapılacak olan yerel seçimlerde açık farkla kazanacak başkalar arasında öne çıkıyorsunuz. Anlaşılan o ki bölge halkı sizden çok memnun. Hadi hayırlısı.



Sn. Akay Aşina, K.Kaymaklı Kulübü olarak bu sezon istediğiniz iyi sonuçları alamamanız neticesinde alt sıralara gerilediniz. Dün itibariyle ise üçüncü teknik direktörü takımın başına getirdiniz. İnşallah artık başarılı sonuçlar almaya başlarsınız.



