Sn. Ersin Tatar, önceki akşam ara bölgede düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda bir araya geldiğiniz Rum lider Anastasiadis ile oldukça keyifli dakikalar geçirdiğiniz yüzünüzden belli oluyordu. Anlaşılan Sayın Anastasiadis’i iyi sıkıştırdınız.



Sn. Olgun Amcaoğlu, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkemize yatırım yapmaya sıcak baktığını ifade ettiniz. Bu konuda hükümet olarak onlara nasıl bir imkan tanımayı düşünüyorsunuz?



Sn. Erhan Arıklı, ülkemizde yaşayan Rus vatandaşları Rusya ile doğrudan uçuşların yapılmasının faydalı olacağını ifade ediyorlar. Bu konuda çalışmalar ne durumda?



Sn. Hasan Taçoy, bu aralar sizi pek siyaset sahnesinde göremiyoruz. Anlaşılan o ki Bakanlıkta iş yoğunluğunuzdan dolayı pek siyasi arenada görünme şansınız olmuyor. Kolay gelsin.



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde Aralık ayının ilk haftasını geride bıraktığımız bugünlerde kış havasından daha çok bir sonbahar havası yaşanmakta. Bu hava durumu bu şekilde ne kadar daha devam edecek? Kışı görebilecek miyiz?



Sn. Cenk Şeren, maşallah kızlarınızın ikisi de oldukça sporcu çocuklarmış. Büyük kızınızın atletizmdeki başarılarının ardından küçük kızınızda birinciliklere aboneymiş. Eee sizin gibi bir spor adamından farklı bir karakter doğamazdı herhalde.



