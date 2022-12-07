Sn. Ünal Üstel, anlaşılan o ki UBP ve diğer hükümet ortakları yerel seçimi bir genel seçim havasında yaşamaya çalışıyorsunuz. Ancak unutmayın ki vatandaş partili de olsa yerel seçimlerde sevdiği saydığı başka partiliye oy vermekten geri durmayacak.



Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin yerel seçimlerde sadece bir belediyeden aday çıkararak hükümet ortaklarıyla birlikte hareket etme kararı tabanda rahatsızlıklar yaratmış. Umarız ilerleyen günlerde bu rahatsızlığı giderirsiniz.



Sn. Ziya Öztürkler, muhaceret affı konusunda çıkarılan yasa gücünde kararname sonrasında bu aftan yararlanmak isteyen kişi sayısı beklentileri karşıladı mı? Yoksa yeni yıldan itibaren mi daha fazla müracaat bekliyorsunuz?



Sn. Faiz Sucuoğlu, aylar sonra sizi siyaset sahnesinde gördük. UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu ile seçim gezilerine çıkmanız bizi de şaşırttı.



Sn. İsmet Ezel, bölgeniz Gazimağusa’da belediye başkanlığı yarışı oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Sizin kargalar acaba seçimde ipi göğüsleyeceğini tahmin ediyorlar mı?



Sn. Fırat Deniz, ülkemiz sporuna her alanda yapmış olduğunuz katkıların ödüllendirilmesi sizi oldukça mutlu etmiş diye duyduk. Bizce bunu çoktan hak ettiniz. Ancak durmak yok gençliğe ve spora katkıya devam.

