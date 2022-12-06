Sn. Ersin Tatar, Ledra Palace Otel’de yarın akşam katılacağınız BM’nin sosyal içerikli etkinliğinde Anastasiadis’le bir araya gelecek misiniz? Gelirseniz acaba yeni yıl hediyesi ne vereceksiniz? Bizce güzel bir mücadele kitabı hediye etmenizde fayda var.





Sn. Alişan Şan, geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi affıyla ilgili çalışmaya vatandaş ve şirketlerin ilgisi ne durumda? Biraz olsun Maliye kasasına para girişi olacak mı dersiniz?





Sn. Hasan Taçoy, Muhaceret Affı ile ilgili olarak verilen 3 aylık sürenin 1 ayı geride kalmış durumda. Bu aftan yararlanmak isteyen kaçak durumdaki kişiler ile ülkeye gelmek isteyen kişilerin başvuruları var mı? Yoksa para suyunu çektiği için kimse buna ilgi göstermedi mi dersiniz?





Sn. Bülent Dizdarlı, Dünya Kupası’ndaki favoriniz İngiltere gollü galibiyetlerine son 16 turu maçında da devam etti. Ancak çeyrek finaldeki rakibi Fransa ile işi zor olacak. Favorisi belli olmayan bir maç olacak.





Sn. Raif İlker Buran, kış ayına girdiğimiz Aralık ayının neredeyse ilk haftasını geride bırakırken halen daha gündüzleri yaz gibi sıcak hava etkili oluyor. Bu hava ne kadar daha sürecek acaba?





Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi için yarışın oldukça çekişmeli geçeceği konuşuluyor. Eski başkan oldukça iddialı konuşuyormuş. Bu arada bazı köylerde 4 yıl beklenip de son dakika çalışmaya başlanılması vatandaşı kızdırmış bizden iletilmesi.

