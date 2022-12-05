

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak et fiyatlarında indirim konusunda yaptığınız girişimler sonucu bir kısım indirim olduğunu söylüyorsunuz. Ancak bu konuda bizce en iyi şey bir fiyat aralığı belirlemeniz olacak…



Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak ülkede halen daha okka kullanımını önlemek için çaydırıcı cezaları gündeme getirmeniz gerek. Zira birçok kasap halen okka ile alış-verişte diretiyormuş…



Sn. Alişan Şan, 2023 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmeye başlandığı bugünlerde vatandaş ve memur 13. Maaşların ne zaman ödeneceğini sorguluyor. Bu konuda kesin bir tarih var mı?



Sn. Kürşat Özer, Mesarya bölgesinde adım adım gezerek seçim çalışmalarınızı sürdürüyormuşsunuz. Deneyimli bir belediyeci olarak ne yapılacağını halkla paylaşmanız size oy getirecektir…



Sn. Halil Mulla, Kıbrıs Ralli şampiyonasında bu yıl zirvede bitirerek şampiyonluğu kazanmışsınız. NEU drift ekibi ve sizi kutlar, başarılarınızın devamını dileriz…



Sn. Akay Aşina, takımınız K.Kaymaklı’nın kullandığı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın elektriği için solar sistem kurulumunu yapmak için anlaşmayı yapmışsınız. Hayırlısı olsun. İnşallah diğer takımlarımıza da örnek olur…

