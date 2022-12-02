Sn. Ersin Tatar, kuruluşunda sizin de çabalarınızın olduğunu bildiğimiz bir medya şirketinin dün itibariyle Türkiye’deki bir şirkete satılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada eşinizin yönettiği TV kanalına da bir teklif olduğu bilgisini aldık. Doğruluk payı var mı?





Sn. Ünal Üstel, piyasada et fiyatlarının gerilemesi için hükümet olarak etkin bir denetim içine gireceğinizi açıkladınız ve okka ile alımların sonlandırılması konusunda uyarılarda bulundunuz. Bu devirde okka ile alım gerçekten de inanılır gibi değil.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullardaki hademe sorunlarının halen daha yargı sürecinin devam etmesi bazı okullarda büyük sıkıntılar yaratmaya başlamış. Acaba ihaleyi alan şirket bu konuda mağduriyet yaşatmamak adına ne yapıyor?





Sn. Hasan Taçoy, yarın 3 Aralık Engelliler Haftası ve bu hafta nedeniyle yine engelliler için herkes destek sözü verecek. Acaba bu sözlerden ne kadarı tutuluyor? Örneğin bu yıl kamuya kaç engelli istihdamı yapıldı?





Sn. Halil Akbıçak, Kasaplar Birliği olarak et fiyatlarında indirime gidileceğini açıkladınız. Bu indirimler inşallah vatandaşı rahatlatacak indirimler olur. Zira sizde biliyorsunuz ki fiyatlar arttıkça satışlarınız da düşmekte.





Sn. Zeki Çeler, Girne Belediyesi başkanlığı için adaylığınızı açıkladığınız günden beridir harıl harıl çalışıyormuşsunuz. Projelerinizi ev ev dolaşarak aktarmaya devam ediyormuşsunuz. Allah kolaylık versin. İnancın sonu başarıdır.



