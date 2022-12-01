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Sn. Dursun Oğuz, kasaplar ve restorancılar hayvan azlığı nedeniyle fiyatların yükseldiğinden dolayı ithal et talep ederken, hayvancılar ise hayvan azlığının söz konusu olmadığını fiyatların yükselmesinin nedeninin denetimsizlik olduğunu söylüyor. Sizce hangisi doğru söylüyor?
 
 
Sn. Alişan Şan, 2023 Mali Yıl Bütçesi açılış konuşmanızda mali disiplin sağlamanın şart olduğunu söylediniz. Ancak her gelen Maliye Bakanı ayni şeyi söylemesine karşın bir gelişme yok sanki.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Türkiye’de yaptığınız temaslarda yeni yılda atılacak adımlarla ilgili destek talepleriniz olmuştur herhalde. Bu arada Enerji Dairesi oluşturulması konusu ne oldu?
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak 2023 Mali Yılı için Turizm Bakanlığı’nın tanıtma fonuna istediğiniz kadar bir bütçe koyabildiniz mi? Bu arada İskandinav ülkelerinden yaşlı turist akışı kış aylarında artmaya başladı herhalde.
 
Sn. Okyay Sadıkoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ayakları üzerinde durarak modern bir şehir olabilmesi adına çok büyük projelerle hazırlıklarınızı yapıyormuşsunuz. Başkanlığı kazanmanız durumunda çehresi değişeceğini söylüyormuşsunuz. Hadi hayırlısı.
 
Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi için yarışa iki başkan adayı olarak devam edecek olmanız sizi zora sokacak gibi görünüyor. Özellikle Olsan Oran’ın çekilmesi sizi tedirgin etmiş diye duyduk.
 
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