Sn. Ünal Üstel, adaylık başvuruları öncesinde yaptığınız bazı görüşmeler etkili olmuşa benziyor. Zira Gerek Gazimağusa’da gerekse Geçitkale – Serdarlı belediyesinde adaylık başvurusu yapması beklenen kişiler geri adım atarak mevcut adaylarınıza destek belirttiler. Hadi hayırlısı olsun.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Güney Kıbrıs’ta son günlerde enfeksiyon hastalıklarında büyük bir artış görülüyormuş. Ülkemizde durum ne? Herhalde böyle bir durum bizde söz konusu değil.





Sn. Alişan Şan, devlet alacaklarının tahsili için her türlü vergi ve kamu borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi için yeniden af getirmişsiniz. Ancak vatandaş elinde olmayan parayla nasıl borcunu ödeyebilir ki?





Sn. Halil Kasım, partiniz UBP’nin Geçitkale – Serdarlı Belediye başkan adayı olarak sizi seçmesi sonrasında adaylık açıklayan Olsan Oran’ın geri adım atarak size destek vermesi seçimden zaferle çıkmanız için önemli bir adım. Ancak son ana kadar neyin ne olacağı belli olmaz.





Sn. Uğur Dereliköylü, Akçay köyünde 4 yıllık görev süreniz içinde yaptıklarınız köylüleriniz tarafından takdir edilmiş olsa gerek. Zira karşınıza başka muhtar adayı çıkmayarak seçimsiz yine muhtar olmanız onaylanmış oldu. Hadi hayırlısı.



Sn. Sinem Baştaş, Gönyeli gibi her geçen gün büyüyen ve gelişen bir belediyeden Meclis üyesi olabilmek adına aday olmuşsunuz. Ancak siyaset iş dünyası kadar kolay bir mecra değildir. Bu nedenle her türlü oyuna hazırlıklı olmanızda fayda var.