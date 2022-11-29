Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Gazimağusa Belediye başkanı ziyaretiniz sonrasında İsmail Arter belediye başkanlığına adaylığını açıklamasına karşın bir gün sonra geri adım atması kafaları karıştırdı.



Sn. Dursun Oğuz, Avrupa ülkelerinin ardından Güney Kıbrıs’ta da görülen kuş gribinin ülkemizde görülmesi durumunda ne kadar etkileniriz? İşletmelerimiz umarız bu konuda gereken tedbirleri almışlardır.



Sn. Erhan Arıklı, seçimler sonrasında halkı heyecanlandıracak çalışmalar başlatacağınızı açıkladınız. Yani 2023 halkımız için oldukça heyecanlı bir yıl olacak diyorsunuz. Umarız halkın kalbi bu heyecanlara dayanır…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullar daha kış ayları gelmeden viraneye dönmeye başladı. Dün Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde koridor tavanının çökmesi ucuz atlatıldı. Umarız daha büyük sorunlar yaşanmaz.



Sn. Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy – Esentepe Belediyesi için bağımsız belediye başkanlığı başvurunuzu yapmışsınız. Geçen seçimde de bağımsız olarak katıldığınız seçimi zaferle tamamlamıştınız. Ancak bu seçim işiniz daha zor.



Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak geçtiğimiz hafta sonu avlak alanlara yaklaşık 3500 adet sülün bırakmışsınız. Acaba bu sülünlerden kaç tanesi avlandı? Kaç tanesi ise tilkilere meze oldu?



