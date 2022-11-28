Sn. Ünal Üstel, anlaşılan o ki hükümet olarak hedefinizi Mağusa’yı kaybetmemek olarak belirlediniz. Dünkü basın toplantısının Mağusa’da yapılmasının başka bir açıklaması olamaz herhalde…



Sn. Erhan Arıklı, yaptığınız açıklama ile ülkeyi iki cepheye bölmeniz hiç doğru bir yaklaşım olmadı. Zira bir avuçluk ülkede milli cephe ve diğerleri olarak ayrım yapılamaz…



Sn. Ziya Öztürkler, büyük avın ilk 4 haftası geride kalırken, av hayvanı kalmadığı yönünde şikayetler tüm avcıların diline dolandı. Bu konuda bir adım atmanızda fayda var…



Sn. Erdal Özcenk, dün yapılan basın toplantısıyla hükümet ortakları size tam destek beyan etti. Ancak bu işler sizde biliyorsunuz ki destek beyanıyla değil iyi kulis ve çalışmayla başarılır…



Sn. Nevzat Özkunt, 1 yıl önce çalınan bisikletinizi dün Lefkoşa’da yürüyüş yaparken bir kafenin önünde bularak geri almışsınız. Çalan kişileri polise bildirmek yerine onları afetmeniz ne kadar doğru bir hareket oldu biraz şüphe kaldırır…



Sn. Ali Çomunoğlu, yeni iş yerinize herhalde uyum sağladınız. Zira alış-verişte çantalar dolduğuna göre, satışlarınız iyi gidiyor. Hade hayırlısı olsun diyelim…

