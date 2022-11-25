Sn. Ersin Tatar, maşallah Türkiye kazan, siz kepçe her ilini gezerek hem konferanslara katılıyorsunuz hem de açılış yapıyorsunuz. Bu arada bazı vatandaşlar sizin Lefkoşa’dan Mağusa’ya ya da Güzelyurt’a gittiğinizden daha çok Türkiye’ye gittiğinizi söylüyor…



Sn. Ünal Üstel, 2023 Mali Yılı Bütçesi acaba seçim sonrasında mı görüşülecek yoksa ilerleyen günlerde çok hızlı bir şekilde görüşülerek onaylanacak mı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullardaki hademe sorunlarından dolayı aksayan temizlik işleri nedeniyle bazı okullarda uyuz salgını görülmeye başlanmış. İnşallah bu durum kısa zamanda çözüme kavuşturulur…



Sn. Zorlu Töre, Cumhurbaşkanlığı’na vekalet ettiğiniz günlerde boş durmayarak okulları ziyaret etmişsiniz. Okullarımızdaki öğrencilerin milli duygularını nasıl gördünüz?



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri olarak son zamanlarda sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu. Özellikle belediye başkan adayları konusunda pek sessiz kaldınız…



Sn. Derviş Kolcu, kısa bir aradan sonra yeniden Süper Lig’de takım çalıştırmaya başlamışsınız. Hayırlısı olsun. Yenicami gibi alt yapısı güçlü bir kulübe teknik direktör olmak sizin için şans olsa gerek…



