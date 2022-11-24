Sn. Ünal Üstel, dün günün ilk saatlerinde Türkiye’nin Düzce ilinde meydana gelen büyük deprem ucuz atlatıldı. Ancak burada o büyüklükte bir deprem ucuz atlatılır mı? Zira depreme uygun binalar yapılmıyor sanki.



Sn. Hasan Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili sivil toplum örgütlerinden destek alınması çok güzel. Umarız kısa zaman içinde Engelsiz Yaşam Evi hizmete girerek birçok engellimize fayda sağlar.



Sn. Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta bu yıl sonuna kadar ülkeyi ziyaret edecek turist sayısının 9 milyonu geçmesi bekleniyor. KKTC için 2022 sonu itibariyle beklenen ziyaretçi sayısı 2 milyonu geçecek mi?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda temizlik konusu gün geçtikçe büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bu konuda yargı sürecinin hızlandırılması için ne yapılıyor? Bu gidişle salgın hastalıklar patlak verecek.



Sn. Kürşat Özer, belediyecilik konusunda uzun yıllardır belediye personeli olmanız nedeniyle tecrübeli olmanız sizin için bir avantaj. Ancak rakibiniz Ahmet Latif’in de tecrübeli olduğunuz göz ardı etmemenizde fayda var.



Sn. Yusuf Yıldızev, Avrupa ve Dünya futbolunu yakından takip eden bir futbolsever olarak Dünya Kupası’nda alınan sürpriz sonuçları nasıl yorumlaya bilirsiniz? Bir sürpriz şampiyon çıkar mı dersiniz.







