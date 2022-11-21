Sn. Ersin Tatar, Türkiye’nin ülkemizde bulunan İHA üssünün son günlerde oldukça yoğun çalıştığı bildiriliyor. Herhalde buradan Suriye ve Irak bölgesi gözetleniyor. Bu konuda bir bilginiz var mı? Bölge halkı biraz endişeli zira…



Sn. Ünal Üstel, partinizde uzun yıllar görev yapan gerek belediye başkanı gerekse ilçe başkanlarıyla ilgili disiplin soruşturması başlatmış olmanız partiye pek fayda sağlamayacaktır…



Sn. Erhan Arıklı, Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlemiş olduğu etkinliğinde yapmış olduğunuz ‘KKTC’yi tanıtın’ çağrısına sizce kulak asan olacak mı?



Sn. Mehmet Gökyiğit, ikincikişisel fotoğraf serginizi 15 Kasım günü Gaziantep’te açmışsınız. Ülkemiz ile ilgili çekmiş olduğunuz 40 olaganüstü fotoğrafı Gaziantep halkıyla paylaşmak herhalde size bambaşka bir duygu yaşatmıştır.



Sn. Fide Kürşat, oldukça yoğun olmanız nedeniyle oğlunuzla sadece Pazar günlşeri olsun vakit geçirme adına kendinize izin veriyormuşsunuz. Eee hep siyaset değil biraz da aile saadeti lazım…



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi için yarışın oldukça çekişmeli geçeceği konuşuluyor. Ancak bizce sonucu belirleyecek olan yine Yeniboğaziçi bölgesi olacaktır…

