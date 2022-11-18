Sn. Ünal Üstel, partinizde birçok kademede görev almış bazı isimlerin yerel seçimlerde parti kararına karşı çıkarak aday olması sonrasında disiplin soruşturması başlatmanız ilerleyen günlerde daha büyük sıkıntıların yaşanmasının önüne geçmek için mi?





Sn. Dursun Oğuz, anavatan Türkiye’den çiftçi, hayvancı ve üreticilere yapılan hibe desteğinin bazı üreticilere yapılmadığı konusunda şikayetler aldık. Acaba bu konuda kriterler neydi?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılının ilk sınavlarına sayılı günler kalmasına karşın bazı okullarda halen öğretmen eksikliği bulunuyormuş. Bu okullardan biri de bölgeniz olan İskele’deki Evkaf TMK’ymış. Bizden iletmesi.



Sn. Kudret Özersay, dediğiniz gibi Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Türkü’nün iradesidir. Bunun içinde Kıbrıs Türkü’nün gönlünü kazanması gerekmekte.



Sn. Hasan Öztaş, bölgenizde hizmete devam etmek için Geçitkale bölgesi dışında birleştiğiniz Serdarlı ve ona bağlı köylerden de oy alabilmeniz gerekecek. Görünüz o bölgelerde oldukça zayıf olduğunuz yönünde… Kolay gelsin.



Sn. Hüseyin Ekmekçi, yıllar önce ovada bularak yanınıza alıp onu besleyip aileden biri yaptığınız ‘Şans’ isimli köpeğinizin zehirlenerek ölmesi gerçekten de çok üzücü. Bunu yapan kişi veya kişileri bizce polise şikayet etmeniz gerek. İnsanlar kadar o masum hayvanların da bir yaşam hakkı olduğunu herkes bilmeli.

