Sn. Ünal Üstel, Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Kıb-Tek’in akaryakıt sorunu olmadığı açıklandı. Ancak Teknecik’te akaryakıtın bitimine 1 gün kala AKSA’dan akaryakıt temin etmek acaba ne oluyor?



Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz gün temelleri atılan “Sevgi Evi Projesi” gerçekten de çok güzel ve anlamlı bir proje. Ülkede Devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara bu şekilde ev ortamı sunmak onları bir şekilde hayata hazırlamak anlamına geliyor.



Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak Avcılık Federasyonu ile bir istişare toplantısı yaparak av konusunda yeni bir düzenleme yapmanızda fayda var. Zira daha avın 2. Haftasında ülke genelinde av hayvanı popülasyonu kalmadı bile.



Sn. Nazım Ced, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak Tiyatrolar Dairesi Müdürlüğü’ne atanmışsınız. Anlaşılan çalışmalarınız pek beğenilmedi.



Sn. Zeki Çeler, Girne Belediyesi başkanlık yarışı için gecenizi gündüzünüze katarak çalışıyormuşsunuz. Bu arada ‘Kent Müzesi İhalesi’ ilgili yaptığınız açıklamada haklısınız. Fakat bunu vatandaş pek anlamaz.



Sn. Sefa Karahasan, Maraş’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığınız röportajda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre de yer almış. Sizi tebrik ederiz, üç önemli isimle aynı anda röportaj yapmak güzel olsa gerek.



