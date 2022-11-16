Sn. Ersin Tatar, dün tören alanında yaptığınız konuşmada Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin gelecek yılki kutlamalarda hizmete gireceğini açıkladınız. Anlaşılan çok geniş kapsamlı ve hızlı bir inşaat süreci yaşanacak…



Sn. Ünal Üstel, göreve geldiğiniz günden beridir Kıb-Tek konusu ve özellikle de yakıt sorunu ana gündem maddeniz olmaktan çıkmadı. Dün itibariyle Teknecik’te akaryakıt bitmesiyle AKSA’dan yakıt alınmak zorunda kalınmış. Allah sabır versin.



Sn. Fikri Ataoğlu, bakanlığınıza bağlı olan Çevre Dairesi artık çöplükler konusunda daha etkin çalışması şart oldu. Neredeyse ülkenin her yeri çöplükler doldu ve bu çöplüklerin yakılması nedeniyle vatandaşlar zehir soluyor.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak Kıb-tek’te yaşanan akaryakıt tedarik sorununun nedenini kamuoyuyla paylaşmanızda fayda var. Bu arada Enerji Dairesi kurulması konusundaki çalışmanız ne durumda?



Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak yaptırdığınız KKTC milli takım formalarının yüzlerce gencimizin üzerinde kortejlerde ve tören alanında giyilmesi sizi oldukça gururlandırmış. Ama bu konuda sayın Günay Çerkez’in de hakkını yememek lazım…



Sn. Yüksel Çelebi, Taşkent bölgesine kazandırmış olduğunuz hali saha ve tesisler oldukça güzelmiş. Bu tesislerle yaklaşan yerel seçimlerde rakiplerinize önemli bir mesaj vermiş oldunuz herhalde…



