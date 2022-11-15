Sn. Ünal Üstel, bir süreden beridir gözlerinizden çıkarmadığınız siyah gözlükleri bugün itibariyle çıkarıyormuşsunuz. Hayırlısı olsun. Umarız bundan sonra gözlerinizde problem yaşamazsınız.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Yeni Girne Hastanesi için nihayet ihale aşaması tamamlanarak imzalar atıldı. İnşallah dediğiniz gibi 10 ay için hizmet vermeye başlar ve Girne bölgesi için bir rahatlama olur.



Sn. Hasan Taçoy “Sosyal bir devlet olarak çocukların korunması ile ilgili politikaları hayata geçirmek önceliğimiz” açıklama yaptınız. Ancak ülkede neredeyse her gün fiziksel şiddete uğrayan çocuklarımız bulunuyor. Bunun önüne geçmek için caydırıcı cezalar şart.



Sn. Sunat Atun, sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu. Bunun sebebi nedir? Bakanlık görevinden alınmanız sonrasında siyasete mi küstünüz? Yoksa işlerinizden dolayı yoğunluğunuz mu var?



Sn. Nidai Güngördü, Girne’de seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Karşınıza çıkan adaylar oldukça iddialı olarak hazırlanıyorlar. Anlaşılan siz sessiz ve derinden ilerliyorsunuz.



Sn. Asım Akansoy, Cumartesi günü yapılan ‘Külliyeye Hayır’ yürüyüşü beklentilerinizi karşılamadı sanki. Ancak bu etkinliğin hafta sonu ve akşamüzeri yapılması bunda önemli bir etken olabilir.

