Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda her eğitim yılının aksine bu yıl 1 hafta gecikmeli yapılacak ilk sınavlar nedeniyle öğrenciler oldukça sıkıntı yaşamış. Zira gerek sportif faaliyetlerinde gerekse ek derslerinde erteleme yapmak durumunda kalmışlar. Acaba bir hafta ileriye almanın nedeni nedir?





Sn. Erhan Arıklı, Lefkoşa-Mağusa anayolunun Haspolat Kavşağı ile Hamitköy arasındaki kavşağın düzenlenmesi sonrasında Türkiye’nin bir bankasının reklamının yapılması tepkiye neden oldu. Acaba bu bankadan bir maddi destek alındı mı?



Sn. Hasan Taçoy, dün yaptığınız basın açıklamasıyla sayın Fuat Oktay’ın açıklamalarına destek belirttiniz. Ancak bunu neden yaptığınızı pek anlayamadık.



Sn. Ali Murat Başçeri, 24 Kasım itibariyle KKTC’deki görevinizden ayrılıyormuşsunuz. Bu nedenle de görüştüğünüz kişilerden helallik almayı ihmal etmiyormuşsunuz. Yolunuz açık olsun diyoruz.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak seçime katılacak olan dört belediyenin başkanlığı için bölgeden karşınıza çıkacak olan en güçlü aday sizce kim olacak?



Sn. Ali Alioğlu, narenciyede hasat dönemi yaklaşıyor. Acaba verim ne durumda? Bu yıl Türkiye’den gelen Manavgat suyuyla sulanan alanlarda verim arttı diye duyduk. Bol kazançlar.



