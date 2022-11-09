Sn. Ünal Üstel, partinizin belirlediği belediye başkan adayları dışında bazı partilileriniz bağımsız aday olarak yerel seçimlere gireceğini açıkladı. Acaba bu konuda parti MYK’sından bir yaptırım olacak mı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile yaptığınız görüşme oldukça faydalı geçmiş diye duyduk. Özellikle öğrencilerin e-devlet kaydı konusunda iyi bir sonuç alınmıştır.



Sn. Alişan Şan, Maliye Bakanlığı olarak hazırladığınız 2023 bütçesinin oldukça yüksek oluşunun sebebi yeni projeler ve yatırımların devreye konulmasıdır diye düşünüyoruz. İnşallah eksikliği bulunan önemli yerlere istihdamlar için kaynak yaratılır.



Sn. Erhan Arıklı, Lefkoşa – Mağusa anayolunda yapılan refüj temizliği çalışmaları durmuş gibi. Acaba bunun sebebi nedir? Şirketle yapılan anlaşmadan mı yoksa hava şartlarından dolayı mı?



Sn. İpek Kızılduman, Genel Tarım Sigortası Fonu olarak açıkladığınız don ve kuraklık olan alanlar konusunda üreticilerden şikayetler gelmesi nedeniyle Tarım Bakanlığı ile üreticilerin karşı karşıya gelmiş. Umarız kısa sürede bir uzlaşıya varılır.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle büyük bir organizasyon yapıyormuşsunuz. Mağusa’daki Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek olan etkinlik umarız sıkıntı yaratmaz.



