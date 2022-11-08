







Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün itibariyle Meclis’te yasallaşan Yükseköğretim Affı ile ülkemizde öğrenim görmekte olan kaç öğrenci acaba bu aftan yararlanabilecek? İnşallah amacına uygun bir af olur.



Sn. Ziya Öztürkler, bu aralar af konusu gündeme girmişken, Haziran ayı içinde konuşulan Seyrüsefer Affı konusunda acaba bir adım atılacak mı diye soran vatandaşlarımız var.



Sn. Fikri Ataoğlu, İngiltere’deki Dünya Turizm Fuarı’nda KKTC olarak yine yerimizi almamız çok güzel. Özellikle İngiltere’nin ülkemiz turizmindeki payını düşündüğümüzde burada iyi tanıtım yaparak daha fazla turist çekmemiz şart. Allah kolaylık versin.



Sn. Mehmet Hulusioğlu, geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçim de bağımsız olarak Çatalköy Belediyesi başkan adaylığınızı açıklamışsınız. Ancak bu seçim sağ partilerin oyları konusunda çok net olmamanızı tavsiye ederiz.



Sn. Vargın Varer, New York’ta katıldığınız maraton ile eşsiz bir deneyim elde etmişsiniz. Bu deneyim için acaba ne kadar bir bütçe gereklidir?



Sn. Doğukan Ulaç, sizin gibi kız kardeşinizin de yüzücülükte başarılı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Son yapılan Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nda kardeşinizin de sizin gibi birçok rekora imza attığı görülmekte…







