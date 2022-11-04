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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
 
Sn. Ünal Üstel, açıkladığınız gibi TPİC ile 5 yıllık bir anlaşma imzalamak ne kadar sağlıklı olacaktır? Zira bu beş yıl içinde belki de fuel oil kullanımı bile kalkmış olacak.
 
 
Sn. Hasan Taçoy, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılacağını ifade ettiniz. Bu arzu edilen ancak Komisyon toplantısında bu acaba gerçekleşecek mi?
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Tabipler Odası’nın size ilettiği 9 maddelik taleplerini nasıl buldunuz? Acaba bu maddelerin yerine getirilmesi mümkün gibidir.
 
Sn. Alişan Şan, açıkladığınız 2023 yılı bütçesinin bu yılın bütçesinin neredeyse üç katı olmasının nedeni acaba enflasyon mu? Bu arada seçim yasakları girmeden bütçe görüşmeleri yapılacak mı? 
 
Sn. Hasan Sertoğlu, diğer federasyonlara kısıtlı bütçe verilmesine karşın Futbol Federasyonu olarak BTM maçları için hakem ücretlerinin ödenmesi adına yapılan katkı dikkat çekiyor. Demek ki iyi çalışıyorsunuz.
 
Sn. Cenk Şeren, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi UBP başkan adayı olarak sizi beklerken Fatma Çimen Tuğlu’nun aday gösterilmesi büyük sürpriz oldu. Acaba bunun sebebi nedir?
 
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