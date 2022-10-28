Sn. Ersin Tatar, vallahi inanın sizin kadar sık Türkiye’ye gidip gelen kişi, ya pilotlardır ya da hosteslerdir. Neredeyse her hafta Türkiye’ye gidip geliyorsunuz. Anlaşılan Kıbrıs Türkü’nün sesini Türkiye’ye duyurmaya an içtiniz. Ancak Türkiye’ye değil dünyaya açılmamız gerek.



Sn. Dursun Oğuz, bu aralar sık sık üreticilerle bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinliyormuşsunuz. Ancak üreticilerin sıkıntılarını çözecek adımlar atmanız daha faydalı olacaktır.



Sn. Fikri Ataoğlu, dediğiniz gibi turizmde Avrupa pazarından daha fazla pay almamız gerek. Bunun için de doğrudan uçuşlar veya charter seferlere daha fazla önem vermek gerek.



Sn. Veli Kocaismail, köyünüz Akıncılar’da üzüm yetiştiriciliğe merak salmanız sonucunda şimdi zivaniya ve sucuk üretimine başlamışsınız. Bol satışlar diliyoruz.



Sn. Osman Cook, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu olarak bu sezon av meralarına ne kadar av hayvanı bırakıldığı yönünde bir açıklama yapmanızı bekliyoruz. Zira yaklaşık 1 hafta sonra açılacak Büyük Av sezonu öncesinde avcılar av kalmadığından şikayetçiler.



Sn. Hasan Topaloğlu, Antrenörler Derneği başkanlığınızın daha ilk ayında fark yaratmaya başlamışsınız. Özellikle yönetiminizle birlikte antrenörleri motive edici çalışmalarınız dikkat çekiyor. Kolay gelsin.

