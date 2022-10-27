Sn. Nazım Çavuşoğlu, dediğiniz gibi kim olursa olsun, adı adli suça karışmış kişi veya kişilerin eğitim alanlarında yeri olmamalı. Bu kişiler başka alanlarda çalıştırılarak ıslah edilmeli.





Sn. Ziya Öztürkler, Belediyeler reformunun ikinci ayağı olan 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın bir an önce değişmesi için çalışma yaptığınızı açıkladınız. Bu yasanın değişmesi belediye yönetimlerini güçlendirirken, vatandaşı maddi yönden zorlayacak gibi.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, kalp nakli gerçekleştikten yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybeden Adem Gökalp’in ölüm nedeni emboli mi? Yoksa ihmal mi var? Bu konu kamuoyunun gündeminde olacaktır.





Sn. Güven Bengihan, kamuya 2010 sonrasında giren çalışanlara yönelik maaş artışlarının ekim ayı maaşlarına yansımayacağını söyleyerek bunun sorumlusunun Cumhurbaşkanlığı olduğunu ifade ettiniz. Ancak bu konuda sorumluluk herkese ait olmalı.





Sn. Ahmet Benli, KTBB’yi temsilen katıldığınız Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda çıtayı yükselterek yeni hedefler belirlemeniz güzel. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak Güney Kıbrıs tarafından engellenecek. Kolay gelsin.



Sn. İpek Halim Taşkapılı, Limasol Bankası olarak sosyal sorumluluk projeleriyle başta eğitim alanı olmak üzere çeşitli alanlarda dikkat çeken çalışmalar yapıyorsunuz. Artarak devamını diliyoruz. Kolay gelsin.

