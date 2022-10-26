

Sn. Dursun Oğuz, anlaşılan dünkü Meclis Genel Kurulu’nda nöbetçi bakan olarak görev yapma size düştü. Ancak bu çok hoş karşılanan bir durum değildir. Meclis günlerinde milletvekilleri ve bakanların Meclis’te olması bir zarurettir.



Sn. Olgun Selçuk Amcaoğlu, bu aralar sizin pek sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu. Anlaşılan Bakanlıktan daha çok partinizin yaklaşan yerel seçimler için Lefkoşa ve Gönyeli’de organize olması işleriyle ilgileniyorsunuz.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, liyakata önem verdiğinizi söyleyerek, “nasıl olsa ben eski yerime giderim” düşüncesiyle hareket edilmesine izin vermeyeceğinizi dile getirdiniz. Bizce çok büyük konuşmamanızda fayda var. Zira siyasette herşey mümkündür.



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde turizmin 12 aya yayılması hedefiyle geçtiğimiz yıl atılan adımlardan olan İskadinav ülkelerinden turist kafilelerini gelişleri herhalde devam ediyor. Zira Lefkoşa sokaklarında oldukça yaşlı turist toplulukları eksik olmuyor.



Sn. Fırat Ataser, seçim startını dün medyaya vermiş olduğunuz reklamlarla başlatmışsınız. Oldukça geniş bir bölgenin belediye başkanlığı için tereddütsüz yola çıkmanız sizin bu görevi rahat yapacağınızın bir göstergesi olsa gerek.



Sn. Zeki Çeler, Girne’de hizmet için hazırlıklarınızı ve projelerinizi hazırladığınızı belirttiniz. Bu projeler arasında trafik sorununu çözecek projenizi hayata geçirmek Girnelilerin hayatına büyük bir rahatlık katacaktır.

