Sn. Ersin Tatar, günü birlik İstanbul ziyaretinizde geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etmeniz dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan dostluğunuz çok eskilere dayanıyor.



Sn. Ünal Üstel, partinizin oylarıyla yasalaşan 18 belediyenin dün tam olarak kesinleşmesiyle birlikte bu belediyelerden aday olacak partililerin kim olacağı sorusu gündeme oturdu. Allah kolaylık versin diyoruz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yıllardır sözleşmeli olarak taşeron şirketlerin altında hademe olarak görev yapan birçok vatandaşın işlerinden olmaları herhalde sizi de üzmüştür. Bu konuda biraz daha esneklik için özel şirkete baskı yapsaydınız keşke.



Sn. Dursun Oğuz, Genel Tarım Sigortası Fonu dün itibariyle dolu ve dondan zarar gören köylerin listelerini askıya almış. Acaba buralarda zarar gören üreticiler için nasıl bir zarar ödemesi yapılacak? Bu konuda bir fiyat belirlendi mi?



Sn. Hilmi Öztemiz, uzun zamandan sonra bir etkinlikte sizi gördük. Maşallah yıllanmış şarap gibisiniz. Hiç değişmemişsiniz. Acaba bunun sebebi nedir? Şaka bir yana maşallah kendinize iyi bakıyorsunuz.



Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nden partinizden aday gösterilmezseniz bağımsız aday olacağınız yönünde bilgiler geliyor. Hadi hayırlısı olsun diyelim.

