Sn. Ersin Tatar, hükümetin Teknecik Elektrik Santrali için akaryakıt alımında aylardır yürüttüğü ihalesiz alım konusunda bir uyarıda bulundunuz mu? Bu konu her geçen biraz daha vatandaşı etkiliyor. Zira alınan yakıtların kalitesizliği vatandaşı etkiliyor.



Sn. Erhan Arıklı, gerek çift şerit yolların tamamlanması gerekse köy içi yolların yeniden yapılması için adeta seferberlik içindeymişsiniz. Keşke bunu yaz aylarında yapsaydınız.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Taksim Sahası’nın yeniden sportif amaçlı kullanımı için başlatılan çalışmalar Güney Kıbrıs’ta endişe yaratmış. Bu konuda BM’ye bile güvenmedikleri görülüyor.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Kamu-İş’e bağlı okullardaki hademelerin başlattığı eylemler, dozaj ve şekil değiştirerek devam ediyor. Bu gidişat öğretmenlerin de eyleme katılacağını gösteriyor. Zira okullarda temizlik işlerini de öğretmenler yapacak değil herhalde.



Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın önceki akşam kupadaki rakibini farklı mağlup etmesi herhalde moralinizi düzeltmiştir. Ancak süper ligde kupadaki kadar kolay rakip olmadığını unutmamak gerek.



Sn. Fehmi Oktay, Ekim ayında görülen yağmurlar birçok yılın ortalamasının üzerine çıkmıştır herhalde. Siz buna rağmen kurak bir kıştan söz ediyormuşsunuz. Bunu neye dayanarak söylediniz acaba?

