Sn. Ünal Üstel, anlaşılan o ki gözlerinizdeki problem sizi oldukça zorluyor. Zira göreve başladığınız ilk günlerde oldukça medyatik olmanıza karşın son günlerde hiç ortalarda görünmüyorsunuz. Sağlıklı günler diliyoruz.





Sn. Hasan Taçoy, son zamanlarda yine iş kazaları artmaya başladığını görüyoruz. İş alanlarında önce emniyet kuralına riayet edilmemesi nedeniyle bu kazaların olduğu anlaşılıyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerekli uyarıları ve cezaları kesmenizde fayda var.





Sn. Dursun Oğuz, KEİ tarafından destek verilen sulama kanallarıyla Güzelyurt ve Mesarya’nın sulanması projesinde acaba su verilecek Mesarya köyleri nereleri olacak? Sulu tarımla uğraşan köyler mi yoksa yeni yerler mi?





Sn. Erhan Arıklı, yaklaşık 25 gün sonra ülkemize gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son geldiğinde açtığı Lefkoşa çevre yolunun kavşaklarının yeşillendirilmesini istemişti. Ancak bugüne kadar hiçbirinin yeşillendirildiğini göremedik.





Sn. Ali Karavezirler, yaklaşan yerel seçimlerde karşınıza bir kadın adayın çıkacak olması sizi biraz olsun tedirgin ediyor mu? Zira ülkemizde son yıllarda kadın adaylara biraz daha tolerans tanınmaya başlandı.





Sn. Hasan Sertoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri içerisinde acaba bir milli maç organizasyonu olacak mı? Zira birçok federasyon bu yönde çalışmalar yapıyor. Herhalde futbolda da olacaktır diye düşünüyoruz.

