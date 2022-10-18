Sn. Zorlu Töre, dün kısa süre de olsa muhalefet milletvekilleri ile yaşamış olduğunuz tartışma dikkatlerden kaçmadı. Meclis başkanı olarak daha sakin ve uzlaşıcı bir tavır izlemeniz gerektiğini unutmayın.



Sn. Olgun Amcaoğlu, kısa süre içinde Enerji Dairesi kurulması için kolları sıvadığınız yönünde bilgiler aldık. Anlaşılan ülkedeki elektrik sorununu kökünden çözerek adınızı tarihe yazdırmak istiyorsunuz.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, ülkemizde organ naklisini 2015 yılında yasallaşması sonucunda çok önemli gelişmeler yaşandığını ve toplam 68 organ nakli yapıldığını açıkladınız. Bu sayının daha fazla artması için neler yapılması gerekiyor?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi için başkan adaylığınız hayırlısı olsun. Yıllardır beklediğiniz adaylık fırsatı partiniz tarafından nihayet size verildi. Ancak oldukça zor bir seçim olacağı kesin.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi için herhalde yeniden bağımsız aday olarak seçime girme niyetindesiniz. Ancak bu sefer kazanmanız 4 yıl öncesine göre daha zor gibi görünüyor.



Sn. Raif İlker Buran, önümüzdeki kış aylarının yağışlı ve sert geçeceği öngörüsünde bulundunuz. Yani doğal afetlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var diyorsunuz. İşimiz zor anlaşılan.

