Sn. Ünal Üstel, partinizin yaklaşan yerel seçimlerde birçok belediyede aday sayısının çok olması nedeniyle zor günler yaşadığınızı duyduk. Umarız bu durumdan partiniz zararlı çıkmaz…



Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında petrolün düşüş trendinde olduğu geçtiğimiz hafta ülkemizde akaryakıta zam yapılması oldukça düşündürücü.



Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz günlerde üreticilere doğrudan gelir desteğinin avans ödemesi yapılmasına karşın ayni gün akaryakıta da okkalı zam yapılması, çiftçiyi çileden çıkardı. Bu konuda size çok eleştiri olduğunu söylememizde fayda var..



Sn. Nazım Çavuşoğlu, öğretmen düşmanlığı yaptığınızı ileri süren KTOEÖS bugün grev ve eylem yapıyor. Anlaşılan o ki öğretmen sendikaları ile aranızda oldukça büyük gerginlik var…



Sn. Akın Atunç, yıllarca Lefkoşa Türk Belediyesi içinde bulunan bir kişi olarak partinizden başkanlık için onay alamamanız dikkat çekici. Acaba bunun sebebi nedir?



Sn. Tufan Erhürman, Alayköy Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapmış olduğu sanat merkezinin açılışında gözler sizi aradı. Hayırdır Alayköy Belediye Başkanı Manisoy ile aranıza kara kedi mi girdi?





