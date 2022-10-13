Sn. Ünal Üstel, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yaklaşan yerel seçimlerde hükümet ortaklarının birçok belediyede ortak aday çıkaracağını söyledi. Bu konuda UBP olarak herhalde son kararı siz vereceksiniz.



Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak yeni ekim dönemine hazırlanan çiftçiler için yapılabilecek en önemli katkı daha düşük fiyatla mazot sağlamak olacak. Acaba bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Yoksa bu mümkün görünmüyor mu dersiniz?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, gelecek eğitim yılından itibaren haftada 2 gün tam gün eğitime geçilmesini planlıyormuşsunuz. Ancak bu konuda eğitim alanındaki paydaşların onayını almanız şart.



Sn. Güven Bengihan, dün yapılan protokolle Göç Yasası olarak adlandırılan yasa kapsamında işe girenlerin maaşlarında artış yapılması sağlandı. Ancak bu sizce yeterli bir artış mı? Bu hayat pahalılığıyla sanki bir anlamı kalmadı bu artışın.



Sn. Hamit Sakallı, bugün oynanacak olan AEK Larnaka – Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında yapılacak basın toplantılarında tercüman olarak görev yapmanız gurur verici. Allah kolaylık versin.



Sn. Dr. Erdal Özcenk, UBP’nin Gazimağusa Belediyesi başkan adayı olarak işiniz zor olacak. Zira başkan adayları oldukça güçlü görünüyor. Şimdiden size kolay gelsin.



