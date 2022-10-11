Sn. Ünal Üstel, gözünüzden ameliyat sonrasında daha dikişler alınmadan uçakla ülkeye dönmeniz sonrasında dikişlerinizin yırtılması nedeniyle yeniden ameliyat olmak zorunda kalmışsınız. İnşallah e erken zamanda toparlarsınız.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’nin 60 bin ton kapasiteli yakıt tanklarında acaba bir sorun mu var? Zira bu tanklara sadece 5 bin ton yakıt dolumu yapılabildiği bilgisini aldık. Bu konuda biraz bilgi paylaşsanız iyi olur.



Sn. Ziya Öztürkler, Belediye Emekçileri Sendikası’na bağlı 3 belediyenin çalışanları maaşlarını alamadıkları için eyleme hazırlanıyorken, onlara dün için ödeme sözü verilmesi nedeniyle eylemden vaz geçildi. Acaba ödeme yapıldı mı?



Sn. Hasan Öztaş, geçtiğimiz gün Geçitkale’de geçmişten günümüze kültürümüz ile ilgili çok güzel bir organizasyon yapılmış. Bu organizasyon ile Geçitkale’de birlikteliğin güçlendiği görülüyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi önemli mesajlar veriliyor herhalde.



Sn. Emine Dizdarlı, siz de ailece Lefkoşa Maratonu’na katılmak için kayıt yaptırmışsınız. Amaç yaşlılarımıza yardım olduğu için bu duyarlılığı göstermeniz çok güzel ve örnek bir davranış.



Sn. Hasan Yağız, büyük geçmiş olsun. İyi ki erken fark edip, hastaneye başvurmuşsunuz. Kalp hiç şakaya gelmeyen en önemli organımızdır. Kalp damarı tıkanıklığı ölüme bile götürebilir. Şimdiden haftaya olacağınız ameliyat için geçmiş olsun.



