Sn. Nazım Çavuşoğlu, havayolu şirketi konusunda ismi medyaya yansıyan şirketin geri çekilmesinde neden sizmişsiniz diye lanse ediliyor. Bu konuda bir açıklama yapmanızda fayda var.



Sn. Erhan Arıklı, ülkemizin yeni hava yoluna sahip olması için yaptığınız girişimler sonucu anlaştığınız Türkiye’deki şirketin geri adım attığını açıkladınız. Acaba sorun ne?



Sn. Dursun Oğuz, ülkede çiftçilikle uğraşan vatandaşların geçtiğimiz ekim yılında olduğu gibi bu ekim yılında da tarlalarına gübre atamama durumu söz konusuymuş diye duyduk. İnşallah söylentiler doğru değildir.



Sn. Raif İlker Buran, yavaş yavaş yaz aylarının sıcaklığını geride bıraktığımız bugünlerde yer yer etkili sağanaklar görülüyor. Acaba önümüzdeki kış ayları için bu güzel bir haber mi?



Sn. Akay Aşina, futbolculuk yıllarınızın başında size ve birçok arkadaşınıza adeta yol göstericilik yapan ‘Ergün Arap’ olarak bilinen Ergün Redif’in vefatı başta siz olmak üze Kaymaklı camiasında derin bir üzüntü yaratmış. Başınız sağ olsun.



Sn. Halil Kasım, partinizin Geçitkale – Serdarlı Belediyesi için başkan adayı olarak sizi belirlememesi durumunda acaba seçime bağımsız olarak girme ihtimaliniz var mı?

