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Sn. Hüseyin Amcaoğlu başınız sağolsun. Ailenizin bir çınarını daha sonsuzluğa uğurladınız. Dedeniz Adnan Amcaoğlu Gönyeli’de bir efsane olarak anılacaktır. Allah rahmet eylesin.

Sn. Ünal Üstel, gözünüzden geçirdiğiniz operasyon sonrası dün yeniden Türkiye’ye tedaviye gitmişsiniz. Geçmiş olsun. Umarız tedaviniz sonuç verir ve en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.

Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz gün bir TV programında açıkladığınız Enerji Dairesi kurulacağı haberi çok güzel bir haber. Bu dairenin çok daha önceden kurulması gerekiyordu bile.

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak BM’ye bir muhtıra vererek ‘Ya anlaşma imzalarlar ya da KKTC’den çekilirler’ demişsiniz. Acaba bu konuda nasıl bir cevap verildi?

Sn. Alişan Şan, bir yıllık enflasyon ülkemizde % 120’leri geçmiş. Enflasyondaki bu artış acaba bundan sonraki aylarda yerini düşüşe bırakacak mı? Yoksa gıda ve enerji alanında talep fazlalığı bunun karşında engel mi diyorsunuz?


Sn. Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi Müdürü olmanız sonrasında oldukça güzel işlere imza atarak Kültür Dairesi üzerindeki ölü toprağı kaldırdığınız net bir şekilde görülüyor. İnşallah uzun soluklu bir görev süreniz olur.
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