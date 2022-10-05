

Sn. Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın sivile açılmasının 2. Yılında bir kutlama yapılarak ilk gelene hediye verileceğini verdiğiniz bir röportajda açıkladınız. Bunu yapma nedeniniz ilginin artmasını sağlamak mı acaba?





Sn. Ünal Üstel, tarım alanında üretim yapan çiftçilere gerek gübre desteği gerekse doğrudan gelir desteği konusunda yapılacak ödemelerle ilgili yaptığınız açıklamalar herhalde çiftçileri rahatlatacak. Ancak gübrenin Kooperatif tarafından ülkemize getirilmesinde sıkıntı olduğu haberleri var.





Sn. Dursun Oğuz, hayvancıların soğuk süt sistemine geçmesi için yapılan hibe destek kapsamındaki ödemelerin halen hayvancıya yapılmadığı bildirildi. Bu konuda bir araştırma yapmanızda fayda var.



Sn. Erhan Arıklı, son günlerde hükümetten ayrılabileceğiniz yönünde açıklamalarınız dikkatlerden kaçmıyor. Bunu hükümetin büyük ortağına karşı bir blöf olarak mı okumak lazım yoksa parti tabanından gelen bir talep mi?



Sn. Dr. Umut Maraşuna, siz de sonunda iş yüküne dayanamayarak istifa etmişsiniz. Bu gidişle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışacak doktor kalmayacak gibi.



Sn. Ahmet Latif, bölgenizdeki yaşlıları sadece yaşlılar haftasında değil her gün ziyaret ederek onlarla sohbet ettiğinizi biliyoruz. Bu örnek davranışınız size oy olarak dönecektir.

