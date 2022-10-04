Sn. Ünal Üstel, hedefinizin halkın refahını artırmak olduğunu ve bunun için çalıştığınızı söylüyorsunuz. Ancak ülkede pahalılık her geçen gün vatandaşın belini büküyor. Bir litre süt 22 TL oldu. Bu gidişle çocuklar süt bile içemez olacak.



Sn. Erhan Arıklı, siz Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinin yapılmasının şart olduğunu dile getiriyorsunuz. Ancak sorumluluğunuzda olan yolların tamiratı gerektiğini de görmenizde fayda var…



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantığlu’nda istifalar devam ediyormuş. Bu gidişle hastanede doktor kalmayacak. Acaba doktorların istifa nedenleri nedir?



Sn. Osman Korahan, o kadar da spor yapmanıza rağmen vücutta çökmeler ve özellikle göz altlarınızda torbalar oluşmuş. Anlaşılan çok fazla bilgisayar başında kalıyorsunuz…



Sn. Hakkı Atun, uzun zamandan sonra sizi medyada görmek çok güzel oldu. Maşallah yaşınıza göre oldukça iyi görünüyorsunuz. Bu dinçliği neye borçlusunuz acaba…



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketine belediye ekipleri ile destek vermeniz çok yerinde oldu. Birliktelik böyle zamanlarda önemlidir…

