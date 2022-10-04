banner875
banner815
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
8 0
Mağusa’da gece sessizliği
Mağusa’da gece sessizliği
46 0
 
19 0
41 0
Girne’de hayatı zorlaştıran işler yapılıyor
Girne’de hayatı zorlaştıran işler yapılıyor
12 0
24 0
Haskasap, Polonya’da da bayrağımızı dalgalandırdı
Haskasap, Polonya’da da bayrağımızı dalgalandırdı
88 0
banner878

Mesajınız Var

banner476

banner825
Mesajınız Var
Sn. Ünal Üstel, hedefinizin halkın refahını artırmak olduğunu ve bunun için çalıştığınızı söylüyorsunuz. Ancak ülkede pahalılık her geçen gün vatandaşın belini büküyor. Bir litre süt 22 TL oldu. Bu gidişle çocuklar süt bile içemez olacak.
 
Sn. Erhan Arıklı, siz Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinin yapılmasının şart olduğunu dile getiriyorsunuz. Ancak sorumluluğunuzda olan yolların tamiratı gerektiğini de görmenizde fayda var…
 
Sn.  İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantığlu’nda istifalar devam ediyormuş. Bu gidişle hastanede doktor kalmayacak. Acaba doktorların istifa nedenleri nedir?
 
Sn. Osman Korahan, o kadar da spor yapmanıza rağmen vücutta çökmeler ve özellikle göz altlarınızda torbalar oluşmuş. Anlaşılan çok fazla bilgisayar başında kalıyorsunuz…
 
Sn. Hakkı Atun, uzun zamandan sonra sizi medyada görmek çok güzel oldu. Maşallah yaşınıza göre oldukça iyi görünüyorsunuz. Bu dinçliği neye borçlusunuz acaba…
 
Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketine belediye ekipleri ile destek vermeniz çok yerinde oldu. Birliktelik böyle zamanlarda önemlidir…
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.