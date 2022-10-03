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Sn. Ersin Tatar, ülkeye gelir gelmez, Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketiyle karşılaşmanız moralinizi bozmamıştır umarız. Dediğiniz gibi yangının sebepleri iyice araştırılarak tedbirler alınmalı…
 
Sn. Ünal Üstel, gözünüzden geçirdiğiniz operasyon sonrası inşallah daha iyi olmuşsunuzdur. Bu arada hükümet olarak özellikle reel sektöre destek konusunda daha fazla çalışma yapmanız şart…
 
Sn. Zorlu Töre, bugün başlayacak olan yeni yasama yılı inşallah Meclis için verimli bir yıl olur. Zira vatandaşın beklediği birçok yasa Meclis raflarında kadük oluyor…
 
Sn. Alişan Şan, Sanayi Odası’nın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı sunumlar sırasında söylediğiniz gibi veri olmadan iş yapmak çok zor. Bu nedenle veri toplamak hükümetin görevi olmalı…
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, hızla gelişen İskele bölgesi için yeniden yapılandırma şart oldu. Özellikle şehirler arası yol kapsamında İskele – Boğaz arasındaki Karpaz anayolu bir an önce yeniden dökülmeli…
 
Sn. Hasan Hüda Ecer, takımınız Galatasaray’ın Adanademirspor ile Adana’da oynanan maçta bir türlü gol atamayarak sahadan beraberlikle ayrılmaları herhalde sizinde moralinizi bozdu. Ama üzülmeyin lig maratonu çok uzun…
 
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