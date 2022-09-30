Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisinin tadilatına 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde başlanması oldukça manidar. Bugüne kadar neden tadilatı yapılıp da hizmete sunulmadı diye sormak gerek…



Sn. Alişan Şan, Maliye Bakanlığı olarak yine piyasadan borçlanarak Eylül ayı ödemeleri yapmışsınız. Şu ana kadar geriye kalan 9 ayda oluşan bütçe açığı ne durumda?



Sn. Hasan Taçoy, Çalışma Bakanı olarak görev yapmaya başladıktan sonra herhalde ülkemizde nerelere hizmet vermenin zorunlu olduğunu daha iyi anlamışsınızdır. Umarız bundan sonra buralara daha fazla önem verilir…



Sn. Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile yaptığınız görüşmelerde arpa fiyatlarında bir uzlaşıya varamamanız nedeniyle, hayvancılardan eylem tehdidi aldınız. Acaba aradaki fark çok mu fazladır?



Sn. Derviş Ekşici, kısa bir aradan sonra yine sivil toplum örgütlerinde aktif görev almaya başladığınızı görüyoruz. Anlaşılan kendinizi hizmete adadınız…Kolay gelsin diyelim…



Sn. Hasan Sertoğlu, BTM 1. Lig karşılaşmalarını Aralık ayı başında başlatma kararı almışsınız. Federasyon bünyesinde yeterli hakem var mı? Ya da saha problemi yaşanmayacak mı?

