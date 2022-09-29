Sn. Ünal Üstel, büyük geçmiş olsun. Gözünüzdeki kornea sorunu nedeniyle ameliyat olmuşsunuz. İnşallah en kısa sürede iyileşir ve görevinizin başına dönersiniz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarına hız verdiğinizi açıkladınız. İnşallah bu konuda çalışmalar son aşamaya getirilip bırakılmaz.



Sn. Ziya Öztürkler, son 4 ay içinde yaklaşık 1500 kişinin ülkeden deport edildiğini yani gönderildiğini açıkladınız. Acaba bu gönderilenler arasında ne gibi suçlular bulunuyordu?



Sn. Turgay Deniz, yerel seçim tarihinin 25 Aralık olarak belirlenmesinin iş dünyasını zora sokacağını ifade ediyorsunuz. Ancak bu konuda bir uzlaşı olduğu için bu tarih değişmeyecek gibi.



Sn. Serdar Denktaş, geçtiğimiz gün yapılan eylemlerle ilgili Erhan Arıklı’nın söylemlerine cevap vermeniz üzerine o da size cevap verdi. Anlaşılan aranızda gerginlik tırmanacak gibi.



Sn. Simay Kanan, Futbol Federasyonu Kadın Futbollu Sorumlusu olarak yaptığınız girişimler sonucunda okullarda da kadın futbolu müsabakalarının oynanacak olması önemli bir gelişme. Zira ülkedeki kadın futbolunun gelişmesi için alt yapıya önem vermek lazım.

