Sn. Ersin Tatar, Külliye yapımı için inşaat çalışmaları başlamasıyla birlikte tepkiler yağmaya başladı. Bu konuda kamuoyunu aydınlatacak açıklamalarda bulunmanız şart.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Final Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’yle Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolüyle doğa için birlikte hareket etme ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için çalışma yapılacak olması çok güzel. İnşallah devamı gelir.





Sn. Dursun Oğuz, Göç Yasası olarak adlandırılan yasa ile işe girenlerin mağduriyetlerini giderme adına atılan adımlar ile bir nebze olsun adaletsizlik giderilecek. Umarız bu düzenlemeler özel sektöre de yansır.



Sn. Tufan Erhürman, parti olarak Külliye yapımı konusunda direniş için kısa sürede örgütlenerek eylem yapmanız parti olarak gücünüzü bir kez daha ortaya koymuş. Ancak sonuç alınması için devamlılık şart.





Sn. Orhan Tolun, deneyimli bir turizmci olarak ülkemiz turizminin geleceği için ne söyleyebilirsiniz? Pandemi sonrası ülkemize gelen turist sayısında artış olması herhalde gelecek yıllar adına umut veriyor.



Sn. Mehmet Harmancı, bize ulaşan bir vatandaşımız, bir konuda verdikleri dilekçeye verilen yazılı cevabın vatandaşın adresine postalanmak yerine Belediye Arşivi’ne gitmesi yönünde aranmış. Bunun sebebi tasarruf mu?



