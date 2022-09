Sn. Ersin Tatar, yaklaşık 10 gündür bulunduğunuz New York’ta hiç ülke gündeminden de geri kalmadığınızı görüyoruz. Ülkemiz için New York’ta istediğiniz sonuçları elde ettiniz mi?



Sn. Ünal Üstel, ülkeden sessiz sedasız ayrılarak kısa bir tatil yapmaya gittiniz herhalde. Zira Başbakanlığa vekaleten Dursun Oğuz bey görevinize Çarşamba günü döneceğinizi bildirdi.



Sn. Olgun Amcaoğlu, piyasadaki fiyatlar konusunda bakanlığınızın bir denetim mekanizması herhalde mevcuttur. Özellikle yurt dışından gelen sebze ve meyvede yüksek fiyatlarla tüketiciye sunulmasını önlemek için denetim şart diyoruz.



Sn. Mehmet Hulusioğlu, bakıyoruz da Düzkaya takımının ilk hafta maçında takımı yalnız bırakmayarak ta Mormenekşe’ye kadar gitmişsiniz. Üstelikte bölgenizde bir festival yapılıyorken. Anlaşılan içinizdeki Düzkaya aşkı bir başka.



Sn. Ozan Elmalı, KTÖS ve KTOEÖS olarak iki okulda yaptığınız incelemelerde “Öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık ve güvenlik koşullarından endişe duyduğunuzu açıkladınız. Acaba bu okullarda neler eksik?



Sn. Ali Karavezirler, bölgeniz Değirmenlik’te yerel seçimlerde size karşı aday çıkacak olanların işleri zor. Zira bölgede her tarafa yetişerek çözümler sunmanız beğeni topluyor.