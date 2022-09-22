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Sn. Alişan Şan, dün Maliye Bakanlığı’na bağlı bazı dairelerde uygulanan şok grevler nedeniyle herhalde bir sıkıntı yaşanmıştır. Bu grevlere neden olan ‘Göç Yasası’ diye adlandırılan yasadan kaynaklanan memurlar arasındaki maaş farkı ne kadardır acaba?

Sn. Hasan Taçoy, ülkedeki çalışma barışının bir an önce düzelmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak adımlar atmanız şart. Zira gerek memur gerekse işçi şikayetçi…

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Alzheimer hastalığının ülkemizde de her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Bu konuda hasta bakıcıların yetiştirilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı kurslar açması şart oldu…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemize bu yıl gerek Türkiye’den gerekse 3. ülkelerden öğrenci gelişinin oldukça artacağı görünüyor. Onların en iyi şekilde ülkemizde eğitim alması konusunda üniversitelerimizle iyi bir istişare yapmanız şart. Bir üniversiteler ülkesi olmamız için memnuniyet şart…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, partinizden Gönyeli Belediye başkanlığı için adaylık başvurusu yapmanız sonrasında herhalde çalışmalarınıza başladınız. Ancak işiniz hiç de kolay olmayacaktır…

Sn. Hasan Sertoğlu, hayırlısıyla ülke futbolumuzda 2022-2023 futbol sezonu bugün itibariyle resmen başlıyor. Yeni sezonun daha çekişmeli maşlara sahne olması dileğiyle. Hayırlısı olsun diyelim…



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