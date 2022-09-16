Sn. Ünal Üstel, Partiniz UBP ve ana muhalefet partisi CTP’nin yerel seçim tarihi konusunda 25 Aralık için uzlaşması önemli bir gelişme. Ancak bu konuda Anayasa Mahkemesi’nden umarız görüş alınmıştır.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Çayönü – İncirli İlkokulu’nun Güvercinlik İlkokulu’na bağlanması kararını Eğitim Bakanlığı olarak askıya almanız çok yerinde oldu. Zira Çayönü – İncirli İlkokulu oldukça gelişmiş bir ilkokulumuz. Bu konuda velileri karşınıza almamanız yerinde oldu.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Kıb-Tek için açılan uluslararası ihale sonucunda dün teklifler sunulduğunda görüldü ki son 3 ay içinde yaşanan ihale karmaşasında neredeyse 3 kat pahalıya akaryakıt alımı yapılmış. İnşallah bunun hesabı sorulur.



Sn. Halis Üresin, Kıb-Tek’e akaryakıt ihalesi konusunda Merkezi İhale Komisyonu olarak yürüttüğünüz şeffaf ihale süreci gerçekten de takdir topladı. Umarız Kıb-Tek adına hayırlısı olur.



Sn. Günay Çerkez, Puma şirketi tarafından tasarlanarak üretilen milli takım formalarından 3 bin adet alarak okullara bağışlamanız çok güzel ve anlamlı bir hareket. İnşallah diğer iş adamlarımıza da örnek olur.



Sn. Zeki Çeler, yerel seçim tarihi ile ilgili alınan karara göre seçim 25 Aralık’ta olacak gibi. Ancak siz seçim yarın olacakmış gibi harıl harıl Girne bölgesinde çalışıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.



