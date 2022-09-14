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Sn. Ünal Üstel, hayırlısıyla parti başkanlığı görevini de aldınız. Ancak bundan sonraki ilk seçimler için sizin omuzlarınıza daha fazla yük bindiğinin farkındasınız herhalde. Allah kolaylık versin.
 
 
Sn. Erhan Arıklı, yeni havalimanı ile ilgili Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yeni isim talebiyle ilgili Ulaştırma Bakanı olarak düşünceniz nedir? Dr. Fazıl Küçük isminin havalimanına verilmesi bizce Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin taçlandırılması olacaktır.
 
 
Sn. Ziya Öztürkler, ülkede son zamanlarda artış gösteren darp etme ve kavga olaylarıyla ilgili bazı önlemler almak gerekecek. Bu konuda Polis Genel Müdürlüğü’yle istişare içindesinizdir herhalde.
 
 
Sn. Zorlu Töre, Perşembe günü yapılacak Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplantısında Kıbrıs sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’dan bilgilendirme olması bekleniyor. Acaba tüm vekiller buna katılım gösterecek mi?
 
Sn. Asım Akansoy, CTP Genel Sekreterliği göreviniz hayırlısı olsun. Oldukça kritik bir dönemde partinizin genel sekreteri olmanız sizin için zor bir süreç olacak. Özellikle de yerel seçimlerde partinizin beklentileri doğrultusunda başarılı olmak çok önemli.
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, aldığımız bilgilere göre, İskele bölgesinde artan yabancı nüfus özellikle eğitim alanında büyük sıkıntılara neden oluyormuş. Bu konuda belediye olarak bir çalışma yapmanızda fayda var.
 
 
 
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