banner875
banner815
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
19 0
37 0
 
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
21 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
12 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
42 0
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
11 0
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
20 0
banner797

Mesajınız Var

banner476

banner825
Mesajınız Var
 
Sn. Ersin Tatar, hafta sonu gideceğiniz New York’ta yapacağınız temaslarda nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Anastasiadis ile de görüşme yapmayacağınıza göre, New York’ta boşa zaman geçirme zamanı değil bizce…
 
Sn. Ünal Üstel, sonunda muradınıza ererek 3. Kurultay sonunda bu kez seçim olmadan UBP genel Başkanı oldunuz. İnşallah artık partinizde çalkantılı dönem sona erer. Ama hiç öyle de görünmüyor.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, bölgeniz olan İskele’de gerek İskele Evkaf  TMK gerekse ilkokullarda çok önemli eksiklikler olduğu bildiriliyor. Umarız kısa sürede bir çalışma başlatırsınız…
 
Sn. Dursun Oğuz, dün Ağıllar bölgesinin kuzey doğusunda bir kişinin anız yakması sonucu başlayan orman yangını yine yürekleri ağza getirdi. İyi ki helikopterle müdahale edilerek erken zamanda söndürüldü. Bu arada anız yakan kişiye umarız gereken ceza verilir…
 
Sn. Halil Kasım, amcanızı beklenmedik zamanda kaybetmişsiniz. Allah rahmet eylesin, başınız sağolsun. Ancak 83 yaşında ovada koyunlarının arkasında hayatını kaybetmesi herhalde onun için en güzel ölüm olmuştur…
 
Sn. Mehmet Bolkan, Miracle Değirmenlik olarak sezon için koyduğunuz ilk hedef olan KTSYD Kupası’nı farklı skorla kazanarak camiaya önemli bir mesaj verdiniz. Yolunuz açık olsun… 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.