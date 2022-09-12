

Sn. Ersin Tatar, hafta sonu gideceğiniz New York’ta yapacağınız temaslarda nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Anastasiadis ile de görüşme yapmayacağınıza göre, New York’ta boşa zaman geçirme zamanı değil bizce…



Sn. Ünal Üstel, sonunda muradınıza ererek 3. Kurultay sonunda bu kez seçim olmadan UBP genel Başkanı oldunuz. İnşallah artık partinizde çalkantılı dönem sona erer. Ama hiç öyle de görünmüyor.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, bölgeniz olan İskele’de gerek İskele Evkaf TMK gerekse ilkokullarda çok önemli eksiklikler olduğu bildiriliyor. Umarız kısa sürede bir çalışma başlatırsınız…



Sn. Dursun Oğuz, dün Ağıllar bölgesinin kuzey doğusunda bir kişinin anız yakması sonucu başlayan orman yangını yine yürekleri ağza getirdi. İyi ki helikopterle müdahale edilerek erken zamanda söndürüldü. Bu arada anız yakan kişiye umarız gereken ceza verilir…



Sn. Halil Kasım, amcanızı beklenmedik zamanda kaybetmişsiniz. Allah rahmet eylesin, başınız sağolsun. Ancak 83 yaşında ovada koyunlarının arkasında hayatını kaybetmesi herhalde onun için en güzel ölüm olmuştur…



Sn. Mehmet Bolkan, Miracle Değirmenlik olarak sezon için koyduğunuz ilk hedef olan KTSYD Kupası’nı farklı skorla kazanarak camiaya önemli bir mesaj verdiniz. Yolunuz açık olsun…

