





Sn. Ünal Üstel, Parti Meclisi toplantısında alınan karar doğrultusunda UBP Olağanüstü kurultayını Pazar günü gerçekleştirerek başkanlık görevine siz getirileceksiniz. Ancak parti tüzüğünüz iyi analiz etmenizde fayda var. Bu konuda mahkemelik olması. Zira UBP her zaman bu gibi davalık olayların partisi olmuştur.





Sn. Dursun Oğuz, başta küçükbaş hayvancılar olmak üzere hayvancı vatandaşlarımız sürekli olarak Ağustos ayında ödemesi sözünü verdiğiniz kulak paralarını soruyor. Bizden iletmesi.





Sn. Alişan Şan, dün Başbakanlıkta belediye başkanları ve belediye çalışanlarının bağlı olduğu sendikalarla yapılan görüşmede bir uzlaşıya varıldı mı? Yerel seçim tarihinin anayasa aykırı olduğu kararı sonrasında durumlar karıştı sanki.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, hem ilkokullarda hem de ortaokullarda öğrenci kıyafetleriyle ilgili olarak istenen fahiş fiyatlar öğrenci velilerini çıldırtmış. Bu konuda Eğitim Bakanlığı olarak okul yönetimlerine bir uyarıda bulunmanız şart oldu.





Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi için karşınıza çıkacak olan adayın geçmişe göre daha fazla şansı olduğu iddia ediliyor. Zira Serdarlı bölgesi ve Ulukışla’nın sizi tanımadığı belirtiliyor.





Sn. Hasan Sefaoğlu (Galatasaraylı Hasan), takımınız Galatasaray bu yıl transferde birçok dünya yıldızını kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. Acaba Cumhuriyetin 100. Yılında şampiyonluk hedefine ulaşabilecek mi?

