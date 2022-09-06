Sn. Ünal Üstel, tüm hükümet ortakları hep birlikte Ankara’da toplantıya çağrıldığınıza göre, Kıbrıs sorununda önemli gelişmeler yaşanacak gibi. Bu konuda hükümet olarak birlikte hareket etmeniz için gerekli talimatlar verilmiş olsa gerek.





Sn. Erhan Arıklı, Limanların özelleştirilmesi kolay olacaktır ancak, Telekomünikasyonu özelleştirme için oldukça mesai harcayacaksınız gibi. Zira Telekomünikasyon Dairesi’nde iyi bir sendikalaşma mevcut.





Sn.İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Üst Kurulu kararlarına göre okullarda eğitim yine maske ile başlayacak. Ancak bu karar bir kez daha gözden geçirilmeli. Zira tüm yaz aylarında kimse maske takmadan haşır neşir olurken, okulların açılmasıyla maske takılmaya başlanması pek gerekli değil gibi.



Sn. Faiz Sucuoğlu, ailenizle birlikte geçtiğimiz gün Girne – Esentepe yolu üzerinde geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle büyük geçmiş olsun. Allahtan sadece araçlarda zarar olması çok sevindirici. Verilmiş sadakanız varmış.



Sn. Mustafa Zurnacılar, bölgeniz Yeniboğaziçi’nde belediye başkanlığı için sağ görüşten 5 adayın var olduğu bildiriliyor. Bu durum sizin için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı?



Sn. Hüseyin Kıral, sesinizin oldukça farklı olması TRT spikeri ve eğitmen Güven Göktaş’ı çok şaşırtmış. Bir ses dersi almış olsaydınız herhalde dünyanın sayılı tenorlarından olurdunuz diye düşünüyoruz.

