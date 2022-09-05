Sn. Ünal Üstel, partinizin yerel seçimlere hazırlanırken, neredeyse tüm belediyelerde 2 veya 3 aday mevcut. Parti başkanı olmadığınız için bu duruma müdahale etmemenize karşın rahatsız olduğunuzu duyduk. Hayırlısı olsun diyelim…



Sn. Erhan Arıklı, yeni hava limanı terminalinin açılış tarihinin kesinleşmesi ile burada artık zamanla yarışa girilecek herhalde. Bu arada açılışa acaba Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak mı?



Sn. Ziya Öztürkler, Kasım ayı sonunda yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalar başlarken, ülkedeki nüfusun ne kadar olduğu ve kimin nerede yaşadığı belli olmadığı için bu seçimin bizce bir anlamı olmayacaktır…



Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediye başkanı olmanız nedeniyle doğal Geçitkale-Serdarlı başkanlığına partinizden aday olmanız normal ancak diğer bir aday Olsan Oran’la zorlu bir yarış içinde olacağınız kesin. Allah kolaylık versin…



Sn. Hasan Sertoğlu, KKTC milli takımları için Puma tarafından dizayn edilerek üretilen formaların satış hedefi olarak konulan 90 bin adetten elde edilecek gelirle ne yapacaksınız?



Sn. Burhan Gürkan, KTSYD olarak geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlemiş olduğunuz eğitim semineri hem yoğun katılımla gerçekleşmiş hem de oldukça güzel bir eğitim olmuş. Demek ki üyeleriniz öğrenmeye hevesli…

